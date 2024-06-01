Бесплатный онлайн-марафон

Новые возможности и инструменты для роста бизнеса

31 мая – 9 июня

Узнайте, как увеличить прибыль компании
и развивать бизнес в любых условиях

Участвовать бесплатно

Бесплатный онлайн-марафон

Новые возможности и инструменты для роста бизнеса

31 мая – 9 июня

Узнайте, как увеличить прибыль компании и развивать бизнес в любых условиях

Участвовать бесплатно

Своим опытом поделятся компании:

Своим опытом поделятся компании:

Спикеры

Игорь
Манн

Бизнес-спикер и консультант по маркетингу, сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер».

Глеб
Архангельский

Ведущий российский
эксперт в области личной и бизнес-эффективности.

Андрей
Гавриков

Основатель маркетинговой группы «Комплето». Член Гильдии Маркетологов, NLP Practicioner, NLP MBA, телеведущий, бизнес-тренер.

Михаил
Москотин

Консультант в области продаж, удостоенный Премии «Лучший тренер soft-skills», бизнес-тренер.

Анна
Обухова

Эксперт в области создания высокопроизводительных команд и лидерских компетенций.

Михаил
Беляев

Руководитель образовательных программ «1С-Битрикс», евангелист Битрикс24.

Александр
Афанасьев

Сооснователь компании «Нескучные финансы», эксперт в области финансов.

Екатерина
Крышкина

Ведущий руководитель проектов ИТ-интегратора Fusion, партнера Битрикс24.

Спикеры

Игорь Манн

Бизнес-спикер и консультант по маркетингу, сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер».

Глеб Архангельский

Ведущий российский
эксперт в области личной и бизнес-эффективности.

Андрей Гавриков

Основатель маркетинговой группы «Комплето». Член Гильдии Маркетологов, NLP Practicioner, NLP MBA, телеведущий, бизнес-тренер.

Михаил Москотин

Консультант в области продаж, удостоенный Премии «Лучший тренер soft-skills», бизнес-тренер.

Анна Обухова

Эксперт в области создания высокопроизводительных команд и лидерских компетенций.

Михаил Беляев

Руководитель образовательных программ «1С-Битрикс», евангелист Битрикс24.

Александр Афанасьев

Сооснователь компании «Нескучные финансы», эксперт в области финансов.

Екатерина Крышкина

Ведущий руководитель проектов ИТ-интегратора Fusion, партнера Битрикс24.

Участвовать бесплатно
Участвовать бесплатно

Вы узнаете

Вы узнаете

Как продавать больше, увеличить средний чек и повысить лояльность клиентов

Как управлять командой и мотивировать сотрудников на высокие результаты

Какие маркетинговые инструменты актуальны для продвижения бизнеса в 2023 году

Как поставить финансовые цели для бизнеса и сконцентрироваться на главном

Как продавать больше, увеличить средний чек и повысить лояльность клиентов


Как управлять командой и мотивировать сотрудников на высокие результаты

Какие маркетинговые инструменты актуальны для продвижения бизнеса в 2023 году


Как поставить финансовые цели для бизнеса и сконцентрироваться на главном

Программа

Программа

31 мая (среда) 11:00 МСК

Тайм-менеджмент бизнесмена

  • Как поставить важнейшие цели бизнеса.
  • Как планировать рабочий день, чтобы успевать главное в условиях многозадачности.
  • Настройка контроля поручений и бизнес-ритма совещаний — экономный подход к выстраиванию корпоративного тайм-менеджмента в компании.

Глеб Архангельский, ведущий российский эксперт в области личной и бизнес-эффективности.

Личная и командная эффективность с Битрикс24

  • Как построить коммуникации: инструменты и принципы.
  • Постановка и делегирование задач.
  • Работа по процессам.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24

Получить запись

1 июня (четверг) в 11:00 МСК

Как увеличить продажи, конверсии и средний чек

  • Современные и эффективные инструменты продаж.
  • Как найти подход к каждому клиенту — даже самому сложному?

Михаил Москотинконсультант в области продаж, удостоенный Премии «Лучший тренер soft-skills», бизнес-тренер.

Управление продажами
и продавцами в Битрикс24

  • Где общаться с клиентом.
  • Как вести клиента по воронке.
  • Что контролировать руководителю.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.

1 июня (четверг) 17:00 МСК

Быстрый старт работы в CRM. Практический мастер-класс для малого и среднего бизнеса

  • Как начать вести историю взаимоотношений с клиентом.
  • Как нарастить клиентскую базу и увеличить объем продаж.
  • Как автоматизировать рутинные процессы.

Екатерина Крышкина, ведущий руководитель проектов ИТ-интегратора Fusion, партнера Битрикс24.

Получить запись

31 мая (среда) 11:00 МСК

Тайм-менеджмент бизнесмена

  • Как поставить важнейшие цели бизнеса.
  • Как планировать рабочий день, чтобы успевать главное в условиях многозадачности.
  • Настройка контроля поручений и бизнес-ритма совещаний — экономный подход к выстраиванию корпоративного тайм-менеджмента в компании.

Глеб Архангельский, ведущий российский эксперт в области личной и бизнес-эффективности

31 мая (среда) 11:00 МСК

Личная и командная эффективность с Битрикс24

  • Как построить коммуникации: инструменты и принципы.
  • Постановка и делегирование задач.
  • Работа по процессам.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.

Получить запись

1 июня (четверг) в 11:00 МСК

Как увеличить продажи, конверсии и средний чек

  • Современные и эффективные инструменты продаж.
  • Как найти подход к каждому клиенту — даже самому сложному?

Михаил Москотин, консультант в области продаж, удостоенный Премии
«Лучший тренер soft-skills», бизнес-тренер.

1 июня (четверг) в 11:00 МСК

Управление продажами и продавцами в Битрикс24

  • Где общаться с клиентом.
  • Как вести клиента по воронке.
  • Что контролировать руководителю.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.

1 июня (четверг) 17:00 МСК

Быстрый старт работы в CRM. Практический мастер-класс для малого и среднего бизнеса

  • Как начать вести историю взаимоотношений с клиентом.
  • Как нарастить клиентскую базу и увеличить объем продаж.
  • Как автоматизировать рутинные процессы.

Екатерина Крышкина, ведущий руководитель проектов ИТ-интегратора Fusion, партнера Битрикс24.

5 июня (понедельник) 17:00 МСК

Как поднять энергию команды для лучших результатов

  • Что мешает энергии команды и как настроить ее для лучших результатов?
  • Что лидеру нужно знать о мозге для управления собой и командой?

Анна Обухова, эксперт в области создания высокопроизводительных команд и лидерских компетенций.

Команда: скорость и эффективность c Битрикс24

  • Инструменты работы команды.
  • Чаты/видео/посты — что выбрать.
  • Скрам и классические задачи в Битрикс24.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.

Получить запись

6 июня (вторник) в 17:00 МСК

Нейросети для бизнеса и работы: с чего начать

  • Как ChatGPT и аналоги помогают компаниям экономить?
  • Какие прикладные задачи AI решает лучше человека?
  • Способен ли искусственный интеллект прокачать продажи?

Александр Вартанян, martech-эксперт, директор по маркетингу Битрикс24.

Получить запись

7 июня (среда) 11:00 МСК

Как увеличить повторные продажи?
6 способов Игоря Манна

  • Как заставить «старых» клиентов вернуться.
  • Как не дать клиентам уйти к конкуренту.
  • Как автоматизировать работу с клиентами.

Игорь Манн, бизнес-спикер и консультант по маркетингу,
сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер».

Как продавать снова и снова с Битрикс24

  • Сохраняем клиентов правильно
  • Планируем повторные продажи
  • Используем отказ клиента для новой продажи

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24

Получить запись

9 июня (пятница) 11:00 МСК

ТОП-5 инструментов руководителя для увеличения чистой прибыли

  • Как масштабировать компанию и не залезать в кредиты.
  • Как найти показатель, который кратно влияет на прибыль.
    Финансовая модель бизнеса.
  • Как не попадать в кассовые разрывы и обеспечить компанию деньгами.

Александр Афанасьев, сооснователь компании «Нескучные финансы»,
эксперт в области финансов.

Оптимизация работы бизнеса с Битрикс24

  • Избегаем потерь в коммуникации.
  • Повышаем эффективность регулярной работы.
  • Повышаем скорость внутренних процессов.
  • Увеличиваем продажи.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24

Участвовать бесплатно

9 июня (пятница) 17:00 МСК

Что делать, когда маркетинговый бюджет на минималках?

  • 10 способов малобюджетного маркетинга с примерами и кейсами.

Андрей Гавриков, основатель маркетинговой группы «Комплето». Член Гильдии Маркетологов, NLP Practicioner, NLP MBA, телеведущий, бизнес-тренер.

Используем результаты маркетинга
на 100% с Битрикс24

  • Как подружить отделы маркетинга и продаж.
  • Что маркетинг и продажи должны друг другу.
  • Как не потерять ни один входящий запрос.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.

Участвовать бесплатно

5 июня (понедельник) 17:00 МСК

Как поднять энергию команды для лучших результатов

  • Что мешает энергии команды и как настроить ее для лучших результатов?
  • Что лидеру нужно знать о мозге для управления собой и командой?

Анна Обухова, эксперт в области создания высокопроизводительных команд и лидерских компетенций.

5 июня (понедельник) 17:00 МСК

Команда: скорость и эффективность c Битрикс24

  • Инструменты работы команды.
  • Чаты/видео/посты — что выбрать.
  • Скрам и классические задачи вnbsp;Битрикс24.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.

6 июня (вторник) в 17:00 по мск

Нейросети для бизнеса и работы: с чего начать

  • Как ChatGPT и аналоги помогают компаниям экономить?
  • Какие прикладные задачи AI решает лучше человека?
  • Способен ли искусственный интеллект прокачать продажи?

Александр Вартанян, martech-эксперт, директор по маркетингу Битрикс24.

7 июня (среда) 11:00 МСК

Как увеличить повторные продажи? 6 способов Игоря Манна

  • Как заставить «старых» клиентов вернуться.
  • Как не дать клиентам уйти к конкуренту.
  • Как автоматизировать работу с клиентами.

Игорь Манн, бизнес-спикер и консультант по маркетингу, сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер».

7 июня (среда) 11:00 МСК

Как продавать снова и снова с Битрикс24

  • Сохраняем клиентов правильно.
  • Планируем повторные продажи.
  • Используем отказ клиента для новой продажи.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.

9 июня (пятница) 11:00 МСК

ТОП-5 инструментов руководителя для увеличения чистой прибыли

  • Как масштабировать компанию и не залезать в кредиты.
  • Как найти показатель, который кратно влияет на прибыль. Финансовая модель бизнеса.
  • Как не попадать в кассовые разрывы и обеспечить компанию деньгами.

Александр Афанасьев, сооснователь компании «Нескучные финансы», эксперт в области финансов.

9 июня (пятница) 11:00 МСК

Оптимизация работы бизнеса с Битрикс24

  • Избегаем потерь в коммуникации.
  • Повышаем эффективность регулярной работы.
  • Повышаем скорость внутренних процессов.
  • Увеличиваем продажи.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.

9 июня (пятница) 17:00 МСК

Что делать, когда маркетинговый бюджет на минималках?

  • 10 способов малобюджетного маркетинга с примерами и кейсами.

Андрей Гавриков, основатель маркетинговой группы «Комплето». Член Гильдии Маркетологов, NLP Practicioner, NLP MBA, телеведущий, бизнес-тренер.

9 июня (пятница) 17:00 МСК

Используем результаты маркетинга на 100% с Битрикс24

  • Как подружить отделы маркетинга и продаж.
  • Что маркетинг и продажи должны друг другу.
  • Как не потерять ни один входящий запрос.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.

Онлайн-марафон от  Битрикс24 — это:

Практические онлайн-встречи с ТОП-экспертами в областях продаж, управления, маркетинга и финансов.

Закрытый канал в Telegram для нетворкинга с участниками онлайн-марафона.

Зарегистрируйтесь, чтобы вступить в канал онлайн-марафона

Онлайн-марафон от Битрикс24 — это:

Практические онлайн-встречи с ТОП-экспертами в областях продаж, управления, маркетинга и финансов.

Закрытый канал в Telegram для нетворкинга с участниками онлайн-марафона.

Зарегистрируйтесь, чтобы вступить в канал онлайн-марафона

Не упустите возможность
получить опыт коллег и экспертов

Сделайте ваш бизнес сильнее и узнайте, как избежать ошибок!

Не упустите возможность
получить опыт коллег и экспертов

Сделайте ваш бизнес сильнее
и узнайте, как избежать ошибок!

Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие в онлайн-марафоне!


После регистрации вам придет ссылка на закрытый Telegram-канал для нетворкинга.

Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие в онлайн-марафоне!


После регистрации вам придет ссылка
на закрытый Telegram-канал для нетворкинга.


Остались вопросы? Пишите!

Ольга Шолохова

sholokhova@1c-bitrix.ru

Остались вопросы? Пишите!

Ольга Шолохова

sholokhova@1c-bitrix.ru

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