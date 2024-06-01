Как продавать больше, увеличить средний чек и повысить лояльность клиентов
Бесплатный онлайн-марафон
Новые возможности и инструменты для роста бизнеса
31 мая – 9 июня
Узнайте, как увеличить прибыль компании
и развивать бизнес в любых условиях
Бесплатный онлайн-марафон
Новые возможности и инструменты для роста бизнеса
31 мая – 9 июня
Узнайте, как увеличить прибыль компании и развивать бизнес в любых условиях
Своим опытом поделятся компании:
Своим опытом поделятся компании:
Спикеры
Спикеры
Вы узнаете
Вы узнаете
Как продавать больше, увеличить средний чек и повысить лояльность клиентов
Как управлять командой и мотивировать сотрудников на высокие результаты
Какие маркетинговые инструменты актуальны для продвижения бизнеса в 2023 году
Как поставить финансовые цели для бизнеса и сконцентрироваться на главном
Как продавать больше, увеличить средний чек и повысить лояльность клиентов
Как управлять командой и мотивировать сотрудников на высокие результаты
Какие маркетинговые инструменты актуальны для продвижения бизнеса в 2023 году
Как поставить финансовые цели для бизнеса и сконцентрироваться на главном
Программа
Программа
31 мая (среда) 11:00 МСК
- Как поставить важнейшие цели бизнеса.
- Как планировать рабочий день, чтобы успевать главное в условиях многозадачности.
- Настройка контроля поручений и бизнес-ритма совещаний — экономный подход к выстраиванию корпоративного тайм-менеджмента в компании.
Глеб Архангельский, ведущий российский эксперт в области личной и бизнес-эффективности.
Личная и командная эффективность с Битрикс24
- Как построить коммуникации: инструменты и принципы.
- Постановка и делегирование задач.
- Работа по процессам.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24
1 июня (четверг) в 11:00 МСК
- Современные и эффективные инструменты продаж.
- Как найти подход к каждому клиенту — даже самому сложному?
Михаил Москотин, консультант в области продаж, удостоенный Премии «Лучший тренер soft-skills», бизнес-тренер.
Управление продажами
и продавцами в Битрикс24
- Где общаться с клиентом.
- Как вести клиента по воронке.
- Что контролировать руководителю.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.
1 июня (четверг) 17:00 МСК
Быстрый старт работы в CRM. Практический мастер-класс для малого и среднего бизнеса
- Как начать вести историю взаимоотношений с клиентом.
- Как нарастить клиентскую базу и увеличить объем продаж.
- Как автоматизировать рутинные процессы.
Екатерина Крышкина, ведущий руководитель проектов ИТ-интегратора Fusion, партнера Битрикс24.
31 мая (среда) 11:00 МСК
- Как поставить важнейшие цели бизнеса.
- Как планировать рабочий день, чтобы успевать главное в условиях многозадачности.
- Настройка контроля поручений и бизнес-ритма совещаний — экономный подход к выстраиванию корпоративного тайм-менеджмента в компании.
Глеб Архангельский, ведущий российский эксперт в области личной и бизнес-эффективности
31 мая (среда) 11:00 МСК
- Как построить коммуникации: инструменты и принципы.
- Постановка и делегирование задач.
- Работа по процессам.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.
1 июня (четверг) в 11:00 МСК
- Современные и эффективные инструменты продаж.
- Как найти подход к каждому клиенту — даже самому сложному?
Михаил Москотин, консультант в области продаж, удостоенный Премии
«Лучший тренер soft-skills», бизнес-тренер.
1 июня (четверг) в 11:00 МСК
- Где общаться с клиентом.
- Как вести клиента по воронке.
- Что контролировать руководителю.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.
1 июня (четверг) 17:00 МСК
- Как начать вести историю взаимоотношений с клиентом.
- Как нарастить клиентскую базу и увеличить объем продаж.
- Как автоматизировать рутинные процессы.
Екатерина Крышкина, ведущий руководитель проектов ИТ-интегратора Fusion, партнера Битрикс24.
5 июня (понедельник) 17:00 МСК
- Что мешает энергии команды и как настроить ее для лучших результатов?
- Что лидеру нужно знать о мозге для управления собой и командой?
Анна Обухова, эксперт в области создания высокопроизводительных команд и лидерских компетенций.
Команда: скорость и эффективность c Битрикс24
- Инструменты работы команды.
- Чаты/видео/посты — что выбрать.
- Скрам и классические задачи в Битрикс24.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.
6 июня (вторник) в 17:00 МСК
- Как ChatGPT и аналоги помогают компаниям экономить?
- Какие прикладные задачи AI решает лучше человека?
- Способен ли искусственный интеллект прокачать продажи?
Александр Вартанян, martech-эксперт, директор по маркетингу Битрикс24.
7 июня (среда) 11:00 МСК
- Как заставить «старых» клиентов вернуться.
- Как не дать клиентам уйти к конкуренту.
- Как автоматизировать работу с клиентами.
Игорь Манн, бизнес-спикер и консультант по маркетингу,
сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер».
Как продавать снова и снова с Битрикс24
- Сохраняем клиентов правильно
- Планируем повторные продажи
- Используем отказ клиента для новой продажи
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24
9 июня (пятница) 11:00 МСК
- Как масштабировать компанию и не залезать в кредиты.
- Как найти показатель, который кратно влияет на прибыль.
Финансовая модель бизнеса.
- Как не попадать в кассовые разрывы и обеспечить компанию деньгами.
Александр Афанасьев, сооснователь компании «Нескучные финансы»,
эксперт в области финансов.
Оптимизация работы бизнеса с Битрикс24
- Избегаем потерь в коммуникации.
- Повышаем эффективность регулярной работы.
- Повышаем скорость внутренних процессов.
- Увеличиваем продажи.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24
9 июня (пятница) 17:00 МСК
- 10 способов малобюджетного маркетинга с примерами и кейсами.
Андрей Гавриков, основатель маркетинговой группы «Комплето». Член Гильдии Маркетологов, NLP Practicioner, NLP MBA, телеведущий, бизнес-тренер.
Используем результаты маркетинга
на 100% с Битрикс24
- Как подружить отделы маркетинга и продаж.
- Что маркетинг и продажи должны друг другу.
- Как не потерять ни один входящий запрос.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.
5 июня (понедельник) 17:00 МСК
- Что мешает энергии команды и как настроить ее для лучших результатов?
- Что лидеру нужно знать о мозге для управления собой и командой?
Анна Обухова, эксперт в области создания высокопроизводительных команд и лидерских компетенций.
5 июня (понедельник) 17:00 МСК
- Инструменты работы команды.
- Чаты/видео/посты — что выбрать.
- Скрам и классические задачи вnbsp;Битрикс24.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.
6 июня (вторник) в 17:00 по мск
- Как ChatGPT и аналоги помогают компаниям экономить?
- Какие прикладные задачи AI решает лучше человека?
- Способен ли искусственный интеллект прокачать продажи?
Александр Вартанян, martech-эксперт, директор по маркетингу Битрикс24.
7 июня (среда) 11:00 МСК
- Как заставить «старых» клиентов вернуться.
- Как не дать клиентам уйти к конкуренту.
- Как автоматизировать работу с клиентами.
Игорь Манн, бизнес-спикер и консультант по маркетингу, сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер».
7 июня (среда) 11:00 МСК
- Сохраняем клиентов правильно.
- Планируем повторные продажи.
- Используем отказ клиента для новой продажи.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.
9 июня (пятница) 11:00 МСК
- Как масштабировать компанию и не залезать в кредиты.
- Как найти показатель, который кратно влияет на прибыль. Финансовая модель бизнеса.
- Как не попадать в кассовые разрывы и обеспечить компанию деньгами.
Александр Афанасьев, сооснователь компании «Нескучные финансы», эксперт в области финансов.
9 июня (пятница) 11:00 МСК
- Избегаем потерь в коммуникации.
- Повышаем эффективность регулярной работы.
- Повышаем скорость внутренних процессов.
- Увеличиваем продажи.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.
9 июня (пятница) 17:00 МСК
- 10 способов малобюджетного маркетинга с примерами и кейсами.
Андрей Гавриков, основатель маркетинговой группы «Комплето». Член Гильдии Маркетологов, NLP Practicioner, NLP MBA, телеведущий, бизнес-тренер.
9 июня (пятница) 17:00 МСК
- Как подружить отделы маркетинга и продаж.
- Что маркетинг и продажи должны друг другу.
- Как не потерять ни один входящий запрос.
Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов Битрикс24.
Онлайн-марафон от Битрикс24 — это:
Практические онлайн-встречи с ТОП-экспертами в областях продаж, управления, маркетинга и финансов.
Закрытый канал в Telegram для нетворкинга с участниками онлайн-марафона.
Онлайн-марафон от Битрикс24 — это:
Практические онлайн-встречи с ТОП-экспертами в областях продаж, управления, маркетинга и финансов.
Закрытый канал в Telegram для нетворкинга с участниками онлайн-марафона.
Не упустите возможность
получить опыт коллег и экспертов
Сделайте ваш бизнес сильнее и узнайте, как избежать ошибок!
Не упустите возможность
получить опыт коллег и экспертов
Сделайте ваш бизнес сильнее
и узнайте, как избежать ошибок!